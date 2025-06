Motoboy atropelado na porta de adega em Barueri (SP) pode ficar paraplégico

Um motoboy ficou gravemente ferido após ser atropelado na porta de uma adega em Barueri, na Grande São Paulo. Dejair estava encostado na moto quando foi prensado entre dois carros. Socorrido por familiares, ele corre o risco de ficar paraplégico. Testemunhas relataram que a motorista parecia embriagada no momento do acidente.



