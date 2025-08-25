Motoboy de São Paulo transforma trânsito caótico em momentos de leveza através de vídeos na internet
Celso, conhecido como "Sorriso", utiliza uma câmera na moto para registrar sua rotina pelas ruas da capital
Celso, ou "Sorriso" como é chamado, é um motoboy de São Paulo que viralizou recentemente nas redes sociais por sua abordagem positiva no trânsito. Trabalhando das 11h às 23h, ele utiliza uma câmera acoplada à mochila para registrar suas jornadas e interações. Celso já foi cuidador de idosos e, agora, transforma o estresse das ruas em momentos de leveza, sempre com um sorriso no rosto. Acompanhe na reportagem.
