Motoboy de São Paulo transforma trânsito caótico em momentos de leveza através de vídeos na internet

Celso, ou "Sorriso" como é chamado, é um motoboy de São Paulo que viralizou recentemente nas redes sociais por sua abordagem positiva no trânsito. Trabalhando das 11h às 23h, ele utiliza uma câmera acoplada à mochila para registrar suas jornadas e interações. Celso já foi cuidador de idosos e, agora, transforma o estresse das ruas em momentos de leveza, sempre com um sorriso no rosto. Acompanhe na reportagem.



