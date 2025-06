Motociclista atira moto contra caminhão após discutir com mulher que estava na garupa, em SP

Um motociclista atirou a sua moto embaixo de um caminhão após discutir com a mulher que estava na garupa. O caso aconteceu na marginal Tietê, em São Paulo. Testemunhas locais relataram ter ouvido o homem gritando com a mulher na garupa, ameaçando causar um acidente grave que mataria os dois. O resultado foi a morte do condutor da moto, enquanto a mulher, que era ameaçada por ele, sobreviveu e foi levada ao hospital.



