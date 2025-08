Motociclista atropela e mata idosa de 88 anos na zona leste de São Paulo

Maria dos Santos Oliveira, uma idosa de 88 anos, faleceu após ser atingida por uma moto a cerca de 200 metros de sua casa em Itaquera, zona leste de São Paulo. O motociclista, Gustavo Reis Pierre, de 28 anos, alegou não ter visto a idosa no momento do acidente. Entretanto, imagens mostram que ele realizava manobras perigosas em alta velocidade. Inicialmente considerado um homicídio culposo, o caso foi reclassificado como homicídio com dolo eventual.



