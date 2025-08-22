Motociclista faz manobra ilegal e atropela jovem em faixa de pedestres em Guarulhos (SP)

Em Guarulhos, um motociclista (SP) que realizava a manobra perigosa conhecida como grau atropelou uma jovem de 18 anos na faixa de pedestres. A vítima, que voltava do trabalho, desmaiou ao bater a cabeça no chão e agora sofre com perda de memória recente. A mãe da jovem relatou a angústia ao encontrar a filha ferida no local do acidente. “Encontrei minha filha no chão, com pessoas ao redor. Uma cena muito triste”, disse ela. Após o atropelamento, o motociclista, que estava na contramão, fugiu antes da chegada da polícia. A prática do grau é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro e pode resultar em multas e suspensão da carteira.



