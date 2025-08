Motorista avança com o carro e derruba assaltantes de moto na zona sul de São Paulo

O motorista de um carro que estava parado no trânsito na avenida Ipiranga, zona sul de São Paulo, avançou com o veículo em cima de dois ocupantes de uma moto que haviam acabado de assaltá-lo. As câmeras de segurança gravaram o momento em que o garupa desceu da moto, quebrou o vidro do carro e pegou o celular. Quando ele voltou para a motocicleta, o carro virou, acelerou e derrubou os dois criminosos, que conseguiram fugir a pé. Momentos depois, quando a vítima chamou a polícia, a dupla foi identificada e presa em flagrante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!