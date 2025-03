Motorista capota carro, bate em veículo estacionado e foge antes da chegada da polícia em SP

Um motorista perdeu o controle do carro e capotou após colidir com outro veículo estacionado no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (17). O condutor fugiu do local sem prestar socorro, e garrafas de bebidas foram encontradas dentro do automóvel. A polícia investiga se o acidente foi causado por consumo de álcool.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!