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Balanço Geral

Motorista de aplicativo acumula dívida de mais de R$ 40 mil após vício em apostas online

Mulher foi seduzida pela promessa de dinheiro fácil e passou a comprometer toda a renda e a contrair empréstimos com agiotas

Balanço Geral|Do R7

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Uma motorista de aplicativo acumulou uma dívida de mais de R$ 40 mil depois de desenvolver dependência em apostas online. Em entrevista à equipe do Balanço Geral, ela contou que foi atraída pela promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil.


A história começou com uma aposta de R$ 20. Ela ganhou R$ 300 e, a partir daí, passou a apostar cada vez mais. O que parecia uma forma de aumentar a renda se transformou em um vício que, atualmente, é reconhecido como um transtorno de saúde.


A motorista começou a apostar praticamente todo o dinheiro que recebia com o trabalho. Com o aumento das perdas, a renda deixou de ser suficiente para cobrir as despesas e ela passou a recorrer a empréstimos, inclusive com agiotas.


Agora, endividada e sem condições de pagar os credores, a mulher diz que tem medo até de sair de casa. Além das dívidas, ela enfrenta outra dificuldade: não consegue interromper as apostas.


O caso reflete um problema que tem atingido milhões de brasileiros. Segundo dados citados na reportagem, mais de 10 milhões de pessoas no país já se envolveram com jogos de azar.

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