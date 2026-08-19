Motorista de aplicativo acumula dívida de mais de R$ 40 mil após vício em apostas online
Mulher foi seduzida pela promessa de dinheiro fácil e passou a comprometer toda a renda e a contrair empréstimos com agiotas
Uma motorista de aplicativo acumulou uma dívida de mais de R$ 40 mil depois de desenvolver dependência em apostas online. Em entrevista à equipe do Balanço Geral, ela contou que foi atraída pela promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil.
A história começou com uma aposta de R$ 20. Ela ganhou R$ 300 e, a partir daí, passou a apostar cada vez mais. O que parecia uma forma de aumentar a renda se transformou em um vício que, atualmente, é reconhecido como um transtorno de saúde.
A motorista começou a apostar praticamente todo o dinheiro que recebia com o trabalho. Com o aumento das perdas, a renda deixou de ser suficiente para cobrir as despesas e ela passou a recorrer a empréstimos, inclusive com agiotas.
Agora, endividada e sem condições de pagar os credores, a mulher diz que tem medo até de sair de casa. Além das dívidas, ela enfrenta outra dificuldade: não consegue interromper as apostas.
O caso reflete um problema que tem atingido milhões de brasileiros. Segundo dados citados na reportagem, mais de 10 milhões de pessoas no país já se envolveram com jogos de azar.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quarta (19)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos
Triste coincidência: Glória Menezes soube do falecimento de Laura Cardoso antes de morrer
Que tristeza! Glória Menezes recebeu a notícia da morte de sua colega de profissão, pouco antes de falecer
Nada de hotel! Veja o motorhome em que Gusttavo Lima vai ficar em Barretos
O cantor vai se hospedar em um motorhome de 15 metros, com suíte master, cama de casal, cozinha completa e até sofá de couro
Jojo Todynho diz que críticas a deixaram mais forte e revela transformação além do corpo
Artista fez uma reflexão sobre as mudanças que viveu nos últimos anos e deixou claro que o emagrecimento foi apenas uma parte da transformação.
Homem resgatado após nadar no rio Tietê desaparece após surto em SP
Após ser resgatado, ele foi encaminhado ao hospital e agora se encontra desaparecido
SP: homem aplica golpes em restaurantes na zona leste
Indivíduo finge ser trabalhador local para consumir refeições sem pagar
Balanço pede Basta: Casos de feminicídio chocam comunidade de Contagem (MG) com dois assassinatos
Dois casos do crime ocorreram em sequência na cidade
Casos de uso indevido de câmeras por policiais levantam debate sobre privacidade nos EUA
A situação levou empresas responsáveis pelos equipamentos a considerar medidas preventivas adicionais contra esse tipo de comportamento inadequado
Mulher é acusada de matar companheiro a facadas após discussão em SP
A faca usada foi encontrada na cena do crime e a polícia busca a suspeita
SP: aposentado transforma casa em uma fortaleza após ser alvo de furtos duas vezes em quatro anos
Idoso de 82 anos recorre a sistema sonoro após invasões no bairro do Ipiranga
Cabeleireira brasileira desaparece na Espanha após reclamar de agressões do namorado
A polícia espanhola identificou Mônica em uma estação ferroviária ao final de julho; contudo, seu paradeiro atual permanece desconhecido
Três pessoas são presas suspeitas de aplicar golpe em aplicativo de namoro em São Paulo
O esquema envolvia atrair vítimas para encontros falsos e mantê-las em cativeiro enquanto os criminosos realizavam transferências bancárias ilegais
Exclusivo: Brasileiros presos na Venezuela denunciam tortura e pedem ajuda
Detidos há três anos,14 brasileiros relatam abusos em prisão venezuelana e clamam por intervenção do governo brasileiro
Pai e filho são presos após um ano foragidos por suspeita de matar quatro pessoas
O crime ocorreu quando Alencar contratou Robishley, Diego e Rafael para cobrar uma dívida da família Buscariollo, mas eles foram emboscados e mortos a tiros