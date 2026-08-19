Motorista de aplicativo acumula dívida de mais de R$ 40 mil após vício em apostas online

Uma motorista de aplicativo acumulou uma dívida de mais de R$ 40 mil depois de desenvolver dependência em apostas online. Em entrevista à equipe do Balanço Geral, ela contou que foi atraída pela promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil.

A história começou com uma aposta de R$ 20. Ela ganhou R$ 300 e, a partir daí, passou a apostar cada vez mais. O que parecia uma forma de aumentar a renda se transformou em um vício que, atualmente, é reconhecido como um transtorno de saúde.

A motorista começou a apostar praticamente todo o dinheiro que recebia com o trabalho. Com o aumento das perdas, a renda deixou de ser suficiente para cobrir as despesas e ela passou a recorrer a empréstimos, inclusive com agiotas.

Agora, endividada e sem condições de pagar os credores, a mulher diz que tem medo até de sair de casa. Além das dívidas, ela enfrenta outra dificuldade: não consegue interromper as apostas.