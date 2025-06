Motorista de aplicativo é agredido após se recusar a transportar passageiro com copo de bebida

O motorista de aplicativo Fabricio Miranda foi agredido ao se recusar a transportar quatro passageiros em Goiânia porque um deles com um copo de bebida. A recusa estava de acordo com a política do aplicativo, que não permite bebidas no carro. A agressão foi registrada pela câmera veicular. Apesar de trabalhar há mais de quatro anos, Fabrício relata incidentes frequentes por seguir regras de segurança, como pedir para usar o cinto. Ele expressou preocupação com a segurança noturna e destacou a fragilidade de não saber quem está transportando, já que passageiros podem usar contas de terceiros. Mesmo com medo, Fabrício continua trabalhando para sustentar sua família.



