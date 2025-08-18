Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Motorista de aplicativo é denunciado por assistir a vídeos adultos durante corrida com adolescente

A conta do homem foi bloqueada no aplicativo de corridas e a polícia investiga o caso

Balanço Geral|Do R7

Um motorista de aplicativo foi denunciado por assistir a vídeos adultos durante uma corrida com uma passageira de 17 anos. A adolescente ficou apavorada, desceu do carro antes do destino final e correu para casa. Lá, contou o que aconteceu à mãe, que registrou um boletim de ocorrência. O motorista teve a conta bloqueada pela plataforma, e a Polícia Civil investiga o caso.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.