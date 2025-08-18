Motorista de aplicativo é denunciado por assistir a vídeos adultos durante corrida com adolescente
A conta do homem foi bloqueada no aplicativo de corridas e a polícia investiga o caso
Um motorista de aplicativo foi denunciado por assistir a vídeos adultos durante uma corrida com uma passageira de 17 anos. A adolescente ficou apavorada, desceu do carro antes do destino final e correu para casa. Lá, contou o que aconteceu à mãe, que registrou um boletim de ocorrência. O motorista teve a conta bloqueada pela plataforma, e a Polícia Civil investiga o caso.
