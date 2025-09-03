Motorista de aplicativo é morto durante tiroteio no ABC paulista
Renan ficou no meio do tiroteio enquanto levava passageiras ao aeroporto
O motorista de aplicativo Renan, de 37 anos, foi morto durante uma tentativa de assalto em São Bernardo do Campo, ABC paulista. Ele transportava duas passageiras para o aeroporto quando foi abordado por três homens em duas motos.
Um policial à paisana presenciou o ataque, reagiu e os assaltantes revidaram. Renan foi atingido na cabeça e o carro se chocou contra um poste. Renan já estava sem vida quando a equipe médica chegou.
A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos. Comerciantes locais manifestam preocupações sobre a crescente violência na área.
