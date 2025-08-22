Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Motorista de aplicativo sai para trabalhar e desaparece em São Paulo

O último registro do carro de Tiago Henrique foi na região da Casa Verde, na zona norte da capital

Balanço Geral|Do R7

Tiago Henrique, motorista de aplicativo de 30 anos, desapareceu em São Paulo após sair para trabalhar. Sua esposa, Cris, está preocupada com a falta de contato desde quarta-feira (20). Naquele dia, ele saiu de casa normalmente, mas chamou a atenção ao repetir várias vezes que a amava, o que ela interpretou como um possível pressentimento. O último registro do carro foi na região da Casa Verde, na zona norte da capital. A enteada conseguiu acessar o histórico do celular e a localização indicou uma pousada em Santa Catarina, mas as mensagens enviadas ao número de Tiago não foram respondidas.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • RecordPlus
  • Santa Catarina
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.