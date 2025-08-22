Motorista de aplicativo sai para trabalhar e desaparece em São Paulo

Tiago Henrique, motorista de aplicativo de 30 anos, desapareceu em São Paulo após sair para trabalhar. Sua esposa, Cris, está preocupada com a falta de contato desde quarta-feira (20). Naquele dia, ele saiu de casa normalmente, mas chamou a atenção ao repetir várias vezes que a amava, o que ela interpretou como um possível pressentimento. O último registro do carro foi na região da Casa Verde, na zona norte da capital. A enteada conseguiu acessar o histórico do celular e a localização indicou uma pousada em Santa Catarina, mas as mensagens enviadas ao número de Tiago não foram respondidas.



