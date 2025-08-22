Motorista de aplicativo sai para trabalhar e desaparece em São Paulo
O último registro do carro de Tiago Henrique foi na região da Casa Verde, na zona norte da capital
Tiago Henrique, motorista de aplicativo de 30 anos, desapareceu em São Paulo após sair para trabalhar. Sua esposa, Cris, está preocupada com a falta de contato desde quarta-feira (20). Naquele dia, ele saiu de casa normalmente, mas chamou a atenção ao repetir várias vezes que a amava, o que ela interpretou como um possível pressentimento. O último registro do carro foi na região da Casa Verde, na zona norte da capital. A enteada conseguiu acessar o histórico do celular e a localização indicou uma pousada em Santa Catarina, mas as mensagens enviadas ao número de Tiago não foram respondidas.
