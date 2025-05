Motorista e ajudante de caminhão são sequestrados por homens armados em SP

Um motorista e um ajudante de caminhão foram abordados por criminosos armados em Interlagos, zona sul de São Paulo. A carga, avaliada em R$ 41 mil e composta por salgadinhos, bolachas e doces, foi roubada durante uma entrega às 15h40. Dois homens em uma motocicleta obrigaram os funcionários a descer do veículo e, com o apoio de um carro, conduziram o caminhão para uma comunidade próxima. A polícia, informada do ocorrido, rapidamente localizou o caminhão e libertou os trabalhadores, mas parte da carga havia sido levada.



