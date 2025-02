Motorista embriagado invade bar e quase atropela clientes em MG; veja vídeo

Câmeras de monitoramento registraram um acidente em que um motorista, ao dirigir embriagado, perdeu o controle do carro e colidiu com uma árvore após atravessar a avenida na contramão, em Minas Gerais. O impacto destruiu mesas e cadeiras em um bar próximo, mas os clientes conseguiram escapar a tempo. Após a colisão, o motorista tentou fugir, mas foi detido pela polícia.



