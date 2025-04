Motorista foge após atropelar entregador por aplicativo durante ultrapassagem na contramão

Rafael de Marco Lopes Torres, um entregador por aplicativo de 23 anos, foi atropelado enquanto retornava para casa na avenida Antonio Sylvio Cunha Bueno, em Diadema. O motorista, que fez uma ultrapassagem perigosa na contramão, fugiu sem prestar socorro. Rafael sofreu uma fratura no fêmur e passou por cirurgia. A polícia investiga o caso com auxílio de câmeras de segurança.



