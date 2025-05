Motorista perde controle, bate carro e motor salta para fora do veículo na zona norte de São Paulo

Um motorista perdeu o controle do carro, bateu em uma parede e o motor saltou para fora do veículo. O acidente aconteceu na avenida Engenheiro Caetano Álvares, importante via da zona norte de São Paulo, próximo ao bairro da Casa Verde. Depois da colisão, o motorista saiu do veículo caminhando. Não houve nenhuma vítima fatal, apenas prejuízos materiais.



