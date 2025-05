Motorista por aplicativo é baleado durante tentativa de assalto em São Roque (SP)

Um motorista de aplicativo foi abordado por três homens armados em São Roque, interior de São Paulo. Durante o assalto, ele tentou escapar acelerando o carro, mas foi atingido por tiros na perna e no rosto. Antes disso, ele havia ligado para a esposa pedindo ajuda. O motorista perdeu o controle do veículo ao tentar retornar na estrada e colidiu com uma palmeira. A polícia prendeu três suspeitos: dois que estavam no carro e um que forneceu os dados para o cadastro no aplicativo de transporte. A vítima passou por cirurgia e está em estado estável. Segundo a polícia, a coragem do motorista foi determinante para evitar um desfecho ainda pior.



