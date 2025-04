Motorista que atropelou e matou jovens em São Caetano (SP) tem 14 multas e 71 pontos na carteira

O advogado Rafael Dias, representante das famílias das jovens mortas atropeladas em São Caetano do Sul (SP), disse ao Balanço Geral que a Justiça provavelmente não vai aceitar o pedido de habeas corpus da defesa de Brendo, o motorista envolvido no atropelamento. Isso acontece pelo fato de não se tratar de um delito de trânsito comum. O suspeito, que está em prisão preventiva, tem 14 multas, sendo quatro delas gravíssimas, e 71 pontos na carteira. Há fortes indícios de que ele estava a mais de 100 km/h, muito acima do limite de velocidade da via em que aconteceu a tragédia, e que ele estava participando de um racha no momento do atropelamento.



