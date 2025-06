Motorista que matou pedreiro atropelado no litoral paulista é indiciado por homicídio doloso

O pedreiro aposentado Ronildo, de 59 anos, morreu atropelado enquanto recolhia latinhas em uma avenida de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro. O delegado Rodolfo Augusto conversou com o Balanço Geral e revelou que o relatório final do caso já está pronto e que o autor do crime foi indiciado por homicídio doloso, que é quando a pessoa tem a intenção de matar. Além disso, a prisão preventiva do suspeito já foi pedida e o Ministério Público foi favorável ao pedido, mas o poder Judiciário negou a prisão do atropelador, que inclusive já tem passagem criminal.



