Motoristas fecham rodovia em protesto à morte de bebê em Alagoas

O corpo da bebê Ana Beatriz, que estava desaparecida, foi encontrado dentro de um armário no quintal da casa onde morava com a família, em Novo Lino (AL). A mãe confessou à polícia que matou a criança e forjou um sequestro. Ela alegou estar sofrendo de depressão pós-parto e, se isso for comprovado, sua pena pode diminuir. O caso chocou os moradores da cidade, que fecharam uma rodovia em protesto e pedem justiça.



