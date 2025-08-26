Mulher cria perfil nas redes sociais para denunciar perseguição de ex-marido em São Paulo

Olívia Sales criou um perfil nas redes sociais para denunciar a perseguição que vem sofrendo do seu ex-marido em São Paulo. Ela e Carlos eram casados há mais de 15 anos e se separaram há dois, após a mulher descobrir uma série de traições. Olívia foi expulsa de casa e passou a ser perseguida e ameaçada com chantagem emocional. O homem já teria tentado pegar o filho na creche sem autorização e mandando mensagens de perfis falsos. A vítima conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido, mas isso não foi capaz de detê-lo. Em entrevista ao Balanço Geral, Olívia diz que está com muito medo e sai de casa disfarçada.



