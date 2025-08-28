Logo R7.com
Mulher desaparece após deixar carta à família sobre dívidas e vício em jogos online, em SP

As dívidas afetaram diretamente seu casamento, marcado por brigas e episódios de violência

Balanço Geral|Do R7

Amanda Almeida Figueiredo, de 27 anos, está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (25), em São Paulo. Mãe de dois filhos pequenos, ela deixou uma carta admitindo estar afundada em dívidas com agiotas e relatando vergonha por esconder o vício em jogos online. 


A família conta que Amanda começou a jogar no ano passado e, após sucessivas perdas, passou a pedir dinheiro emprestado. As dívidas afetaram diretamente seu casamento, marcado por brigas e episódios de violência. 

Antes de sair, ela levou roupas, a chave do portão e a certidão de casamento. O marido admitiu ter agredido Amanda e que os dois discutiram com violência um dia antes do sumiço. 

A família tentou registrar boletim de ocorrência, mas foi informada que a saída teria sido voluntária. Parentes estão desesperados e pedem ajuda para encontrar Amanda, especialmente pelo bem das crianças, que seguem perguntando pela mãe.

