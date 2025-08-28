Mulher desaparece após deixar carta à família sobre dívidas e vício em jogos online, em SP

Amanda Almeida Figueiredo, de 27 anos, está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (25), em São Paulo. Mãe de dois filhos pequenos, ela deixou uma carta admitindo estar afundada em dívidas com agiotas e relatando vergonha por esconder o vício em jogos online.





A família conta que Amanda começou a jogar no ano passado e, após sucessivas perdas, passou a pedir dinheiro emprestado. As dívidas afetaram diretamente seu casamento, marcado por brigas e episódios de violência.





Antes de sair, ela levou roupas, a chave do portão e a certidão de casamento. O marido admitiu ter agredido Amanda e que os dois discutiram com violência um dia antes do sumiço.



