Mulher é assassinada pelo ex-companheiro que não aceitava fim de relação

Angelice de Paula da Silva, 52 anos, foi assassinada pelo ex-namorado Carlos Marques da Silva Lima, em Sapopemba, zona leste de São Paulo. Após cinco anos de ameaças, Angelice registrou um boletim de ocorrência e planejava uma nova vida com o atual marido. O crime ocorreu enquanto ela descartava móveis antigos, quando Carlos colidiu com seu carro contra o veículo em que ela estava, atirando cinco vezes. O criminoso fugiu do local e a Polícia Civil está em busca do suspeito.



