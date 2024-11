Eliana Lima, de 59 anos, morreu após ser atropelada pelo próprio filho, Carlos Eduardo, de 32 anos, enquanto pedalava uma bicicleta em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o motorista acelerou o carro e atingiu a mãe. Ele tentou fugir do local, mas acabou colidindo com outro veículo.