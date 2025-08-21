Mulher é flagrada saindo de carro em que corpo de professor de educação física foi encontrado

As câmeras de segurança do local onde estava o carro em que o corpo de um professor de educação física foi encontrado, na zona leste de São Paulo, flagraram uma mulher saindo do carro horas antes de ele ter sido encontrado. A família da vítima identificou a mulher como ex-namorada de Vinicius Moutinho de Paula, de 28 anos. As suspeitas são de que ela tenha se vingado dele ao descobrir uma traição. O casal estava em um motel antes de Vinicius ser encontrado morto no carro da mãe dele, no último domingo (17).



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!