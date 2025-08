Mulher é presa com mais de 150 kg de folhas de coca em São Paulo

Uma mulher boliviana de 22 anos foi presa com mais de 150 kg de folhas de coca durante uma abordagem policial em um ônibus que viajava de Corumbá, Mato Grosso do Sul, para São Paulo. As folhas estavam embaladas e foram localizadas após os policiais sentirem um forte odor característico da planta. A jovem estava acompanhada do filho, que foi acolhido pelo Conselho Tutelar. Ela responderá por tráfico de drogas.



