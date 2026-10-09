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Mulher é presa suspeita de participar do assassinato de idosa

A vítima iria ao encontro do ex-companheiro, que foi um dos organizadores da emboscada e já estava detido

Balanço Geral|Do R7

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Ramona Cuevas, de 70 anos, morreu ao sair de São Paulo e ir ao encontro do ex-companheiro com quem se comunicava pela internet. Ele atraiu ela para uma cidade no interior de Minas Gerais com o crime já premeditado.

Três homens suspeitos do assassinato já estavam detidos, quando apareceu mais uma suspeita. Ela foi presa. A polícia constatou nas investigações que Maria Regina Lima, de 26 anos, também tinha participação na emboscada armada para a idosa, que terminou em seu sequestro e assassinato.


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