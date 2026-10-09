Mulher é presa suspeita de participar do assassinato de idosa
A vítima iria ao encontro do ex-companheiro, que foi um dos organizadores da emboscada e já estava detido
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