Mulher é presa suspeita de participar do assassinato de idosa

Ramona Cuevas, de 70 anos, morreu ao sair de São Paulo e ir ao encontro do ex-companheiro com quem se comunicava pela internet. Ele atraiu ela para uma cidade no interior de Minas Gerais com o crime já premeditado.





Três homens suspeitos do assassinato já estavam detidos, quando apareceu mais uma suspeita. Ela foi presa. A polícia constatou nas investigações que Maria Regina Lima, de 26 anos, também tinha participação na emboscada armada para a idosa, que terminou em seu sequestro e assassinato.





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