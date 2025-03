Mulher é salva de agressão de ex-marido após apertar botão de pânico em aplicativo

Taíse Mariano, de 38 anos, sofria uma tentativa de agressão do seu ex-marido, Félix, quando apertou o botão de pânico do aplicativo SP Mulher Segura e foi salva por uma viatura. Após o término do relacionamento, Taíse registrou seis boletins de ocorrência contra ele e pediu uma medida protetiva. Ela precisou apertar o botão duas vezes, e na segunda ele foi preso. O aplicativo aciona automaticamente as viaturas mais próximas para a localização do celular. Qualquer mulher tem acesso ao aplicativo, mas o botão de pânico está disponível apenas para quem já registrou um boletim de ocorrência com pedido de medida protetiva contra o agressor.



