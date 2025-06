Mulher é vítima de golpe em anúncio de emprego e perde mais de R$ 6 mil

Ariane da Silva Pereira, de 45 anos, mãe de duas filhas, caiu em um golpe ao responder a um anúncio de emprego para atuar no transporte de medicamentos. A vaga prometia bons rendimentos e estabilidade, mas, após investir R$ 1.050 em equipamentos exigidos pela suposta empresa, ela foi solicitada a pagar taxas adicionais, acumulando um prejuízo de R$ 6.550. Moradora de Lorena (SP), Ariane chegou a vender eletrodomésticos para arcar com os custos. O endereço fornecido pela empresa era falso e todo o contato com os golpistas foi feito por mensagens. Ela registrou um boletim de ocorrência por estelionato.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!