Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz dentro de carro em Belo Horizonte (MG)

Alexandra Rocha entrou em trabalho de parto e deu à luz enquanto estava em um carro a caminho do hospital. O pai da criança dirigia o veículo e, em meio ao congestionamento, pediu ajuda à Polícia Militar. Um agente auxiliou com uma manta e escoltou a família até a maternidade. Apesar de prematuro, o pequeno Bernardo passa bem. A família, que já tem outro filho chamado Benício, aguarda ansiosamente o retorno para casa.



