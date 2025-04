Mulher fica em casamento de amiga com um ralo de banheiro preso no salto e ninguém nota

Estefânia Marques ficou no casamento de uma amiga com um ralo de banheiro preso no salto e ninguém notou. Ela tirou muitas fotos para registrar esse momento especial e todas elas mostraram o ralo no seu salto. Estefânia passou quatro horas se produzindo e mais sete horas na festa. Os organizadores do evento deram falta do ralo no banheiro e não entenderam como ele sumiu.



