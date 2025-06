Mulher fica trancada para fora de casa após bateria de fechadura eletrônica descarregar

A influenciadora Ana Suptitz ficou presa fora de sua casa após a bateria de sua fechadura eletrônica descarregar. Ao tentar chamar um chaveiro, foi informada que o serviço custaria R$ 350 e que teria de furar a porta. Após buscar soluções na internet, conseguiu recarregar a fechadura com a ajuda dos vizinhos. Especialistas recomendam manter as baterias em dia e conhecer as opções de emergência das fechaduras.



