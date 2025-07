Mulher impede fuga de motorista que causou acidente ao subir no capô do carro em rodovia

Uma mulher subiu no capô de um carro para impedir a fuga de um homem após um acidente em uma rodovia de São Paulo. O incidente ocorreu quando o motorista tentou ultrapassar um caminhão e colidiu com o veículo dela. Após uma discussão entre os dois, ele entrou no carro e tentou escapar. A mulher gravou imagens enquanto estava sobre o capô até desistir da ação. O homem ainda causou outro acidente ao colidir com uma Kombi e foi levado ao hospital.



