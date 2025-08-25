Mulher perdoa assassino da mãe, dá emprego a ele e é assassinada a golpes de faca

Martha McKay, uma empresária de 63 anos, foi assassinada pelo mesmo homem que matou sua mãe e seu primo há 23 anos no Arkansas, Estados Unidos. Em 1996, Sally McKay e Lee Baker foram mortos por Travis Lewis, de apenas 16 anos. Ele tentou incendiar o local, mas foi pego e condenado a 28 anos de prisão. Foi solto após 23 anos por bom comportamento. Martha sempre visitou o homem na prisão, buscando entender o motivo do crime. Assim que Lewis foi libertado, a empresária o perdoou e ofereceu um emprego a ele no hotel da família. Não demorou para que o homem a agredisse e assassinasse Martha a golpes de faca. O criminoso ainda tentou fugir de carro, mas se afogou a pular em um lago. A autópsia revelou que ele havia ingerido drogas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!