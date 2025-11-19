Mulher que transforma a vida de crianças ganha dia especial no maior salão de beleza do mundo

Euceli Lima, presidente da ONG “Amigos e Eu”, que atende 70 famílias e mais de 120 crianças com cestas básicas, atividades extracurriculares e capacitação para pais e mães, ganhou um dia especial no maior salão de beleza do mundo, em São Paulo. Aos 43 anos, casada e mãe de três filhos, ela vive em Suzano e sempre dedicou a vida ao próximo.



