Mulher que transforma a vida de crianças ganha dia especial no maior salão de beleza do mundo

Presidente de ONG que apoia famílias carentes recebe surpresa especial do Balanço Geral

Euceli Lima, presidente da ONG “Amigos e Eu”, que atende 70 famílias e mais de 120 crianças com cestas básicas, atividades extracurriculares e capacitação para pais e mães, ganhou um dia especial no maior salão de beleza do mundo, em São Paulo. Aos 43 anos, casada e mãe de três filhos, ela vive em Suzano e sempre dedicou a vida ao próximo. 


A inspiração para criar a ONG surgiu há sete anos, quando trabalhava como pedagoga e presenciou uma cena que mudou sua trajetória. No salão, que tem mais de quatro mil metros quadrados, quase 230 cadeiras e recebe 300 clientes por dia, Euceli fez cabelo, unhas e outros mimos. A transformação final foi revelada no Balanço Geral. Confira!

