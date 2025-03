Mulher tem carro bloqueado e fica três horas presa em estacionamento de shopping

Maristela foi ao shopping para assistir à apresentação da filha e foi orientada por um segurança a estacionar em uma vaga prioritária. Na volta, encontrou seu carro bloqueado por três veículos parados indevidamente Após tentar sem sucesso contato com a administração do shopping e o Detran, ela esperou quase três horas até que os donos dos outros carros aparecessem. O shopping não se manifestou sobre o ocorrido e ainda cobrou o valor de todo período que ela ficou esperando. .



