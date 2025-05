Namorado de influenciadora executada em Fortaleza (CE) era alvo dos atiradores

Duas irmãs influenciadoras foram executadas a tiros perto da praia em Fortaleza (CE). Bianca, de 15 anos, e Beatriz, de 20, estavam gravando conteúdo para as redes sociais quando foram atingidas por disparos. Os atiradores estavam em uma moto aquática. Bianca estava grávida e, segundo os investigadores, o alvo dos suspeitos era Antônio Victor Araújo Ferreira, de 18 anos, namorado da jovem. Para a polícia, ele entrou na mira do Comando Vermelho por fazer propaganda de uma facção rival, chamada “Guardiões do Estado”.



