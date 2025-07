Namorado e amante dele são presos suspeitos de matar estudante desaparecida no interior de São Paulo

A polícia prendeu o namorado e o amante dele no caso Carmen, estudante desaparecida em Ilha Solteira, no interior de São Paulo. Os investigadores, desde o início, suspeitavam do companheiro dela, Marcos Yuri, até que encontraram no celular dele mensagens com Roberto, um policial militar que era seu amante. As suspeitas são de que Roberto e Marcos tenham arquitetado e executado a morte de Carmen. A polícia continua buscando pelo corpo após mais de 30 dias do desaparecimento. O caso foi registrado como feminicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!