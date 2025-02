Neto flagra avó ‘espirrando’ adoçante em excesso na xícara de café e vídeo viraliza na internet

O estudante de medicina Dyego Jhony Diniz gravou a avó colocando adoçante na xícara de café. Ele postou a gravação na internet e acabou viralizando. Isso porque a idosa coloca a substância em excesso na bebida. O nutrólogo Matheus Azevedo alerta que o uso em excesso de adoçante pode afetar a microbiota intestinal. Além disso, pode estimular à vontade em comer doces. Apesar disso, se usado com moderação, pode ser um aliado no controle da diabetes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!