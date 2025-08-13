Novas pistas levantam possibilidade de os quatro amigos desaparecidos no PR terem sido sequestrados

A polícia teve acesso a novas pistas do caso do desaparecimento de Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza. Os investigadores acreditam que os amigos desaparecidos a caminho de Icaraíma, no Paraná, tenham sido sequestrados e levados a um cativeiro. Eles foram do interior de São Paulo até o Paraná para cobrar uma dívida de cerca de R$ 250 mil de dois homens. Um destes homens, suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos amigos, tinha relação próxima com o último homem assassinado na pequena cidade de Icaraíma, em 2020. O município tem menos de 10 mil habitantes. Confira todos os detalhes do caso na reportagem.



