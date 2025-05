Novo corte de cabelo ‘meio-calvo’ faz a cabeça dos homens brasileiros

O novo corte de cabelo conhecido como ‘meio-calvo’ tem feito a cabeça dos homens brasileiros. A invenção é de um cabeleireiro francês e o nome de batismo do corte é ‘fade eclipse’. A repórter Lorena Coutinho foi às ruas de São Paulo com duas pessoas que toparam fazer o corte para ver a opinião das pessoas. Confira na reportagem.



