Novo golpe: criminosos trocam celular original por réplica em loja de shopping em São Paulo

Uma família aplicou um golpe em uma loja de eletrônicos dentro de um shopping em São Paulo. As câmeras de segurança gravaram o crime. O pai pediu ao vendedor para ver o modelo do celular que custa R$ 7 mil e, quando a filha chamou o funcionário em outro lugar, o pai colocou o celular original no bolso e deixou um falso no lugar. Os funcionários só perceberam quatro dias depois e checaram horas de gravação das câmeras até encontrar os suspeitos. Os lojistas apelam para que outros comerciantes que tenham sofrido esse golpe também denunciem os criminosos.



