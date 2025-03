‘O que fizeram com ela, podem fazer comigo também’, diz ex-ficante de Vitória ao Balanço Geral

Gustavo Vinicius, ex-ficante de Vitória que trocou mensagens com ela na noite em que a jovem desapareceu, concedeu uma entrevista presencial ao Balanço Geral nesta segunda-feira (10). Segundo Gustavo, ele e Vitória ficaram sem conversar desde outubro de 2024 e, depois de tanto tempo, só se falaram novamente na noite em que ela desapareceu. Na entrevista, ele ainda falou sobre o medo que tem sentido pelas ameaças feitas a ele e ao seu filho de 3 anos nas redes sociais, além de reafirmar a sua não participação no crime e, portanto, sua inocência no caso Vitória. A Polícia Civil protocolou o pedido de prisão preventiva de Gustavo, que foi negado pela Justiça sob alegação de insuficiência de provas. Ele continua sendo um investigado pela polícia para a resolução do caso.



