‘O que tinha para falar, já falei’, diz ex-ficante de Vitória após ser citado como preso no caso

Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada morta em uma área de mata em Cajamar (SP) após passar sete dias desaparecida. A polícia montou uma operação para descobrir quem foi o autor do crime e um dos investigados é Gustavo Liro, um jovem que a adolescente se envolveu por um tempo. Em vídeo, ele reagiu com ironia aos rumores de que estava preso, e ainda disse: “O que eu tinha para falar, já falei, não tenho mais nada para contar”.



