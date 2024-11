Objeto misterioso mobiliza esquadrão antibombas no Aeroporto Internacional de Goiânia

Uma ameaça de bomba causou transtornos no Aeroporto Internacional de Goiânia, em Goiás. O objeto foi encontrado no banheiro masculino, próximo à área de check-in. Os embarques foram transferidos para uma área afastada, onde acontecem de forma improvisada. O esquadrão antibombas cercou a área para retirada do artefato e posterior detonação. A polícia já identificou o responsável pelo artefato e descobriu que ele estaria em um voo com destino a São Paulo.