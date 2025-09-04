Logo R7.com
Balanço Geral

Operação policial busca suspeitos de matar agente em comunidade de São Paulo

Participam da operação a Rota, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana

Balanço Geral|Do R7

Uma grande operação policial está em andamento na comunidade de São Remo, localizada na zona oeste de São Paulo. A ação busca capturar os suspeitos envolvidos no assassinato do policial Caio Bruno. Participam da operação a Rota, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana.

Na última quarta-feira (3), uma pessoa foi detida e levada para a delegacia especializada em homicídios no centro histórico da cidade. Durante o depoimento ao delegado responsável pelo caso, essa pessoa forneceu informações que ajudaram nas investigações.

A operação não se limita apenas à captura dos responsáveis pela morte do agente; também visa combater outros crimes como tráfico de drogas e armas na região metropolitana. As ações estão sendo realizadas em várias avenidas importantes da capital paulista.


