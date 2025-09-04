Operação policial busca suspeitos de matar agente em comunidade de São Paulo

Uma grande operação policial está em andamento na comunidade de São Remo, localizada na zona oeste de São Paulo. A ação busca capturar os suspeitos envolvidos no assassinato do policial Caio Bruno. Participam da operação a Rota, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana.

Na última quarta-feira (3), uma pessoa foi detida e levada para a delegacia especializada em homicídios no centro histórico da cidade. Durante o depoimento ao delegado responsável pelo caso, essa pessoa forneceu informações que ajudaram nas investigações.

A operação não se limita apenas à captura dos responsáveis pela morte do agente; também visa combater outros crimes como tráfico de drogas e armas na região metropolitana. As ações estão sendo realizadas em várias avenidas importantes da capital paulista.

aqui!