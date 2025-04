Operação policial mira criminosos especializados em assaltos a farmácias em São Paulo

Em São Paulo, farmácias tornaram-se alvos frequentes de quadrilhas que roubam medicamentos caros. Uma operação policial busca prender cinco suspeitos, incluindo um adolescente, com mandados de prisão e busca em Osasco (SP) e na capital. As farmácias enfrentam prejuízos constantes e aumentam investimentos em segurança com câmeras e profissionais especializados. Os roubos afetam os consumidores, que podem pagar preços mais altos devido à reposição de perdas.



