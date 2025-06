Organizador de torneios de luta clandestinos oferece menina de 13 anos como 'prêmio'

Um organizador de torneios de luta clandestinos em praças públicas em Boa Vista (RR) ofereceu a sua namorada, uma menina de 13 anos, como 'prêmio' ao vencedor do torneio. Os campeonatos clandestinos de luta estão se tornando tendência em todo o Brasil, com algumas ocorrências letais. Em um caso, um oponente deu um soco no outro depois que ele já estava nocauteado. O homem ficou três dias internado e morreu. A Polícia Civil de Roraima investiga o crime.



