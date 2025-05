Paciente danifica tubulações e provoca vazamento ao tentar fugir pelo teto de hospital em SP

Um paciente com transtornos psiquiátricos tentou fugir de um hospital em São Paulo subindo pelo forro do teto. Ele danificou a estrutura e tubulações, provocando um grande vazamento de água. Os funcionários tiveram que chamar os bombeiros para resgatar o homem. Apesar do incidente, o hospital informou que os atendimentos não foram prejudicados. Após o resgate, o homem foi medicado e transferido para outra unidade.



