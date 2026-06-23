Paciente é agredida por vigilante em UPA da zona sul de São Paulo

Jaqueline Cunha foi até a Upa no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, por conta de uma infecção e foi agredida por um vigilante. Antes da confusão, ela recebeu a medicação e foi para casa. No dia seguinte, foi buscar o medicamento em outra unidade de saúde, a do Capão redondo, mas, chegando lá, os atendentes perceberam que a receita estava em nome de outra pessoa. Jaqueline teve que voltar para a unidade do Campo Limpo para refazer o documento e foi nesse momento que a confusão aconteceu. Jaqueline disse que a receita que estava com as informações erradas ficou retida. Ela quis a receita de volta e foi assim que começou a confusão com o funcionário. Acompanhe a reportagem!



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